Британська розвідка назвала ще одну гарячу точку біля Донецька

Як зазначається у зведенні, за Мар'їнку точаться бої з 2014 року, і вона значною мірою зруйнована внаслідок артилерійських перестрілок. Вона контролює підходи до Донецька та ключову дорогу H15.

"Росія, як і раніше, приділяє першочергову увагу операціям у ширшому секторі Донецька, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для отримання мінімальної вигоди", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, росіяни щодня втрачають у районі Мар'їнки та Авдіївки до двох рот особового складу.

За даними Інституту вивчення війни, найзапекліші бої на фронті йдуть у районі Мар'їнки.