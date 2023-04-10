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Британська розвідка назвала ще одну гарячу точку біля Донецька

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 09:02
Британська розвідка назвала ще одну гарячу точку біля Донецька Фото: Мар'їнка зазнала танкових атак з боку Росії
Автор: Олександр Білоус

Протягом останніх семи днів Росія активізувала свої танкові атаки навколо міста Мар'їнка Донецької області, за 20 км на південний захід від Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за Мар'їнку точаться бої з 2014 року, і вона значною мірою зруйнована внаслідок артилерійських перестрілок. Вона контролює підходи до Донецька та ключову дорогу H15.

"Росія, як і раніше, приділяє першочергову увагу операціям у ширшому секторі Донецька, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для отримання мінімальної вигоди", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, росіяни щодня втрачають у районі Мар'їнки та Авдіївки до двох рот особового складу.

За даними Інституту вивчення війни, найзапекліші бої на фронті йдуть у районі Мар'їнки.

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Донецьк Мар'їнка
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