Британська розвідка назвала ще одну гарячу точку біля Донецька
Протягом останніх семи днів Росія активізувала свої танкові атаки навколо міста Мар'їнка Донецької області, за 20 км на південний захід від Донецька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, за Мар'їнку точаться бої з 2014 року, і вона значною мірою зруйнована внаслідок артилерійських перестрілок. Вона контролює підходи до Донецька та ключову дорогу H15.
"Росія, як і раніше, приділяє першочергову увагу операціям у ширшому секторі Донецька, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для отримання мінімальної вигоди", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, росіяни щодня втрачають у районі Мар'їнки та Авдіївки до двох рот особового складу.
За даними Інституту вивчення війни, найзапекліші бої на фронті йдуть у районі Мар'їнки.
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