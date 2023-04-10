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Британская разведка назвала еще одну горячую точку возле Донецка

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 09:02
Британская разведка назвала еще одну горячую точку возле Донецка Фото: Марьинка подверглась танковым атакам со стороны России
Автор: Александр Белоус

В течение последних семи дней Россия активизировала свои танковые атаки вокруг города Марьинка Донецкой области, в 20 км к юго-западу от Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, за Марьинку ведутся бои с 2014 года, и она в значительной степени разрушена в результате артиллерийских перестрелок. Она контролирует подходы к Донецку и ключевую дорогу H15.

"Россия по-прежнему уделяет первоочередное внимание операциям в более широком секторе Донецка, включая районы Марьинки и Авдеевки, расходуя значительные ресурсы для получения минимальной выгоды", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, россияне ежедневно теряют в районе Марьинки и Авдеевки до двух рот личного состава.

По данным Института изучения войны, самые ожесточенные бои на фронте идут в районе Марьинки.

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Донецк Марьинка
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