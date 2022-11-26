ua ru
Сб, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка назвала сенс обстрілів України болванками з ядерних ракет

Новость на русском →
Україна, Субота 26 листопада 2022 08:40
Британська розвідка назвала сенс обстрілів України болванками з ядерних ракет Фото: у Росії виснажуються запаси ракет великої дальності (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на знімках з відкритих джерел видно уламки явно збитої крилатої ракети повітряного базування AS-15 KENT (РКВ), розробленої у 1980-х роках виключно як ядерна система доставки. Боєголовка, ймовірно, була замінена баластом.

За даними британської розвідки, хоча така інертна система, як і раніше, завдаватиме певної шкоди за рахунок кінетичної енергії ракети і будь-якого невитраченого палива, малоймовірно, що вона забезпечить надійний вплив на цілі.

"Росія майже напевно сподівається, що такі ракети служитимуть хибними цілями і відволікатимуть українську систему ППО. Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація наголошує на рівні виснаження російських запасів ракет великої дальності", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, використання Росією іранських безпілотників по цивільній інфраструктурі в Україні мало обмежений успіх. Їхні запаси, швидше за все, вже закінчилися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Шмигаль заспокоїв українців: допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у 2023
Шмигаль заспокоїв українців: допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у 2023
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України