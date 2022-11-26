Британська розвідка назвала сенс обстрілів України болванками з ядерних ракет

Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, на знімках з відкритих джерел видно уламки явно збитої крилатої ракети повітряного базування AS-15 KENT (РКВ), розробленої у 1980-х роках виключно як ядерна система доставки. Боєголовка, ймовірно, була замінена баластом.

За даними британської розвідки, хоча така інертна система, як і раніше, завдаватиме певної шкоди за рахунок кінетичної енергії ракети і будь-якого невитраченого палива, малоймовірно, що вона забезпечить надійний вплив на цілі.

"Росія майже напевно сподівається, що такі ракети служитимуть хибними цілями і відволікатимуть українську систему ППО. Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація наголошує на рівні виснаження російських запасів ракет великої дальності", - зазначають у Міноборони Британії.