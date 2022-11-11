Британська розвідка назвала сенс атак РФ по цивільній інфраструктурі України

Як зазначається у зведенні, з 10 жовтня Росія атакувала Україну серією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. На сьогодні вони йдуть хвилями. Останні інтенсивні удари були завдані 31 жовтня, коли вперше було завдано ударів по греблях гідроелектростанцій.

"Удари призвели до великих пошкоджень передавальних станцій та електростанцій. Планові та аварійні відключення електроенергії стали звичайним явищем у деяких частинах України, особливо це торкнулося Києва", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, наслідки ударів навряд чи відчуватимуть однаково. Руйнування мереж, що триває, через російські удари майже напевно вплине на взаємопов'язані системи водопостачання та опалення, що найбільш відчутно відчує громадянське населення взимку, коли потреба в них зросте.

Російські удари по виробленню та передачі електроенергії надають непомірний вплив на громадянське населення України, невибірково торкаючись таких важливих функцій, як охорона здоров'я та опалення. "Пріоритет критичної національної інфраструктури над військовими цілями, що зберігається, ясно вказує на намір Росії завдати удару по моральному духу цивільного населення", - впевнені в Міноборони Британії.