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Британська розвідка назвала регіони України з найбільшою мінною небезпекою

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Україна, Понеділок 17 квітня 2023 09:10
Британська розвідка назвала регіони України з найбільшою мінною небезпекою Фото: очистити територію України від мін можна буде за 10 років (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Щодня в Україні продовжують надходити повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами. Найбільш постраждалими територіями є Херсонська та Харківська області: території, які раніше окуповані Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з настанням весни та збільшенням кількості людей, зайнятих у сільськогосподарській діяльності, зросте ризик підриву цивільних на мінах.

З початку вторгнення було зареєстровано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних з мінами, причому у кожному восьмому випадку постраждала дитина.

"Ймовірно, потрібно не менше десяти років, щоб очистити Україну від мін", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, з моменту деокупації населених пунктів Херсонської області сапери обстежили 27 тисяч гектарів. На цих територіях було виявлено та знешкоджено 55,7 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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