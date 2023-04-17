ua ru
Пн, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британская разведка назвала регионы Украины с наибольшей минной опасностью

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 апреля 2023 09:10
Британская разведка назвала регионы Украины с наибольшей минной опасностью Фото: очистить территорию Украины от мин можно будет за 10 лет  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ежедневно в Украине продолжают поступать сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с минами. Наиболее пострадавшими территориями являются Херсонская и Харьковская области: территории, ранее оккупированные Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с приходом весны и увеличением числа людей, занятых в сельскохозяйственной деятельности, возрастет риск подрыва гражданских на минах.

С начала вторжения было зарегистрировано более 750 жертв среди гражданского населения, связанных с минами, причем в каждом восьмом случае пострадал ребенок.

"Вероятно, потребуется не менее десяти лет, чтобы очистить Украину от мин", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, с момента деоккупации населенных пунктов Херсонской области саперы обследовали 27 тысяч гектаров. На этих территориях было обнаружено и обезврежено 55,7 тысячи взрывоопасных предметов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Война России против Украины
NEWS
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
DAILY
Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука