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Сапери знешкодили у Херсонській області понад 55 000 вибухонебезпечних предметів

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Україна, П'ятниця 14 квітня 2023 17:23
Сапери знешкодили у Херсонській області понад 55 000 вибухонебезпечних предметів Фото: сапери знешкодили у Херсонській області понад 55 000 вибухонебезпечних предметів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

З моменту деокупації населених пунктів Херсонської області сапери обстежили 27052,7 га територій, з них 23223,5 га - землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова.

"Загалом на деокупованій Херсонщині сапери обстежили 27052,7 га територій, з них 23223,5 га - землі сільськогосподарського призначення", - написав він.

Окрім цього відомо, що на цих територіях було виявлено та знешкоджено 55 687 вибухонебезпечних предметів

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти тепер мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й інші ділянки поблизу Енергодару. Ворог боїться контрнаступу ЗСУ.

Також раніше в Міноборони України заявили, що для прискорення розмінування території України, необхідно максимально залучити вітчизняних виробників.

Також повідомлялося, що Кіпр надасть Україні технічне навчання з розмінування у рамках гуманітарної допомоги.

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Війна Росії проти України Херсонська область
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