Сапери знешкодили у Херсонській області понад 55 000 вибухонебезпечних предметів

З моменту деокупації населених пунктів Херсонської області сапери обстежили 27052,7 га територій, з них 23223,5 га - землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова.

Окрім цього відомо, що на цих територіях було виявлено та знешкоджено 55 687 вибухонебезпечних предметів

"Загалом на деокупованій Херсонщині сапери обстежили 27052,7 га територій, з них 23223,5 га - землі сільськогосподарського призначення", - написав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти тепер мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й інші ділянки поблизу Енергодару. Ворог боїться контрнаступу ЗСУ.

Також раніше в Міноборони України заявили, що для прискорення розмінування території України, необхідно максимально залучити вітчизняних виробників.

Також повідомлялося, що Кіпр надасть Україні технічне навчання з розмінування у рамках гуманітарної допомоги.

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