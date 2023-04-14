Сапери знешкодили у Херсонській області понад 55 000 вибухонебезпечних предметів
З моменту деокупації населених пунктів Херсонської області сапери обстежили 27052,7 га територій, з них 23223,5 га - землі сільськогосподарського призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова.
"Загалом на деокупованій Херсонщині сапери обстежили 27052,7 га територій, з них 23223,5 га - землі сільськогосподарського призначення", - написав він.
Окрім цього відомо, що на цих територіях було виявлено та знешкоджено 55 687 вибухонебезпечних предметів
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти тепер мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й інші ділянки поблизу Енергодару. Ворог боїться контрнаступу ЗСУ.
Також раніше в Міноборони України заявили, що для прискорення розмінування території України, необхідно максимально залучити вітчизняних виробників.
Також повідомлялося, що Кіпр надасть Україні технічне навчання з розмінування у рамках гуманітарної допомоги.
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