Як наголошується у зведенні, російський суд у Севастополі в незаконно анексованому Криму оштрафував місцеву жительку на 50 000 рублів (приблизно 500 доларів) за ймовірну пропаганду "чайлдфрі".

Незалежне російське ЗМІ "Новая газета Европа" зазначає, що це перший випадок винесення такого штрафу в Росії або на території України, незаконно анексованій Росією.

Путін підписав закон про заборону "пропаганди", яка, як стверджується, поширює "ідеологію чайлдфрі", у листопаді 2024 року.

Повідомляється, що законодавство передбачає штрафи в розмірі до 400 000 рублів (приблизно 4000 доларів) для окремих осіб і до 5 млн рублів (приблизно 50 000 доларів) для організацій, оголошених винними, що є подальшим розширенням дедалі більш репресивних повноважень російської держави.

За даними британської розвідки, закон майже напевно покликаний частково розв'язати серйозну демографічну проблему старіння і скорочення населення Росії. Це ще більше посилюється еміграцією приблизно 1,3 млн росіян після вторгнення в Україну, включно з багатьма молодими і добре освіченими, у поєднанні зі значними російськими втратами.

"Демографічні проблеми являють собою довгостроковий структурний виклик для російського суспільства і російської економіки. Спроби російського керівництва підвищити народжуваність навряд чи зупинять скорочення населення Росії в короткостроковій перспективі", - зазначають у Міноборони Британії.