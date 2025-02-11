Как отмечается в сводке, российский суд в Севастополе в незаконно аннексированном Крыму оштрафовал местную жительницу на 50 000 рублей (примерно 500 долларов) за предполагаемую пропаганду "чайлдфри".

Независимое российское СМИ "Новая газета Европа" отмечает, что это первый случай вынесения такого штрафа на России или на территории Украины, незаконно аннексированной Россией.

Путин подписал закон о запрете "пропаганды", которая, как утверждается, распространяет "идеологию чайлдфри", в ноябре 2024 года.

Сообщается, что законодательство предусматривает штрафы в размере до 400 000 рублей (примерно 4000 долларов) для отдельных лиц и до 5 млн рублей (примерно 50 000 долларов) для организаций, объявленных виновными, что является дальнейшим расширением все более репрессивных полномочий российского государства.

По данным британской разведки, закон почти наверняка призван частично решить серьезную демографическую проблему старения и сокращения населения России. Это еще больше усугубляется эмиграцией примерно 1,3 млн россиян после вторжения в Украину, включая многих молодых и хорошо образованных, в сочетании со значительными российскими потерями.

"Демографические проблемы представляют собой долгосрочный структурный вызов для российского общества и российской экономики. Попытки российского руководства повысить рождаемость вряд ли остановят сокращение населения России в краткосрочной перспективе", - отмечают в Минобороны Британии.