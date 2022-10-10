Британська розвідка назвала причину завзятого наступу російських військ на Бахмут

Російським військам необхідно продемонструвати хоч якийсь успіх у війні проти України. Вони наполегливо намагаються взяти Бахмут силами ПВК "Вагнера" та випущених із в'язниць ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, українські наступальні операції продовжують чинити тиск на російські сили як на північному сході, так і на Херсонщині на півдні. Однак Росія продовжує приділяти першорядну увагу власним наступальним операціям у центральному секторі Донбасу, особливо у районі міста Бахмут.

За даними британської розвідки, за останній тиждень російські війська просунулися до 2 км у бік міста за двома напрямками, наближаючись до прориву до Бахмута, який сильно постраждав від обстрілів. Ці сили включають підрозділи приватної військової компанії "Вагнера", у тому числі персонал, нещодавно набраний із російських в'язниць.

"Зусилля Росії з розвитку наполегливого наступу на Донбасі, які не припиняються, незважаючи на серйозні загрози на її оперативних флангах, підкреслюють необхідність досягнення оперативного успіху, а також підкреслюють негнучкий план операцій, який досі підривав її наміри", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.