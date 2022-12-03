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Британская разведка назвала причину ожесточенных боев за Бахмут в течение 4 месяцев

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Украина, Суббота 03 декабря 2022 09:12
Британская разведка назвала причину ожесточенных боев за Бахмут в течение 4 месяцев Фото: российская армия штурмует Бахмут в течение 4 месяцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские силы продолжают направлять значительную часть своих общих военных усилий и огневой мощи вдоль примерно 15-километрового участка укрепленной линии фронта вокруг города Бахмут в Донецкой области. Город имеет символическое значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, план России, скорее всего, заключается в том, чтобы окружить город тактическим продвижением на север и юг. В последние дни, весьма вероятно, что Россия добилась небольших успехов на южном направлении этого наступления, где она стремится укрепить ограниченные плацдармы к западу от заболоченной местности вокруг малой реки Бахмутка.

По данным британской разведки, с начала августа 2022 года Россия сделала Бахмут приоритетным направлением своих наступательных операций. Захват города будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволит России угрожать более крупным городским районам Краматорска и Славянска.

"Тем не менее, кампания была непропорционально дорогостоящей по сравнению с этими возможными выгодами. Существует реальная вероятность того, что захват Бахмута стал прежде всего символической политической задачей для России", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, ранее британская разведка назвала причину, по которой российская армия больше не может наступать.

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