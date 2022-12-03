Британская разведка назвала причину ожесточенных боев за Бахмут в течение 4 месяцев
Российские силы продолжают направлять значительную часть своих общих военных усилий и огневой мощи вдоль примерно 15-километрового участка укрепленной линии фронта вокруг города Бахмут в Донецкой области. Город имеет символическое значение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, план России, скорее всего, заключается в том, чтобы окружить город тактическим продвижением на север и юг. В последние дни, весьма вероятно, что Россия добилась небольших успехов на южном направлении этого наступления, где она стремится укрепить ограниченные плацдармы к западу от заболоченной местности вокруг малой реки Бахмутка.
По данным британской разведки, с начала августа 2022 года Россия сделала Бахмут приоритетным направлением своих наступательных операций. Захват города будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволит России угрожать более крупным городским районам Краматорска и Славянска.
"Тем не менее, кампания была непропорционально дорогостоящей по сравнению с этими возможными выгодами. Существует реальная вероятность того, что захват Бахмута стал прежде всего символической политической задачей для России", - считают в Минобороны Британии.
Напомним, ранее британская разведка назвала причину, по которой российская армия больше не может наступать.
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