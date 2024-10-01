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Британська розвідка назвала причину успіхів ЗСУ у Вовчанську

Україна, Вівторок 01 жовтня 2024 11:44
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Британська розвідка назвала причину успіхів ЗСУ у Вовчанську Фото: Операція в Курській області допомогла ЗСУ звільнити Вовчанськ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія відвела сили з району Вовчанська для підтримки операцій у Курській області, де Україна захопила виступ російської території у серпні 2024 року. Це скоротило можливості російських військ у районі Вовчанська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, бої за Вовчанськ точаться з травня 2024 року, коли російські розпочали наступальну операцію в Харківській області, ймовірно, щоб створити "буферну зону" для стримування та пом'якшення будь-яких українських атак у районі Білгорода.

За даними британської розвідки, це призвело до того, що Вовчанськ (за 5 км на південь від кордону України та Росії) став містом, за яке ведуться запеклі бої, і обидві сторони прагнуть витіснити один одного з цього району.

Наприкінці вересня 2024 року українські сили відбили та очистили Вовчанський агрегатний завод, який завод був опорним пунктом Росії, дозволяючи проводити тактичні операції на річці Вовча.

"Його втрата, ймовірно, обмежить можливості російських сухопутних військ щодо просування в Харківській області. Ймовірно, що український контроль над заводом сприятиме подальшим контрнаступам на півночі міста, щоб відтіснити російські війська до кордону України та Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

Агрегатний завод у Вовчанську

Наприкінці вересня українські військові витіснили російські сили з агрегатного заводу у Вовчанську. Операцію проведено ГУР за участю бійців Російського добровольчого корпусу (РДК).

Під час операції полонили близько 20 російських солдатів. За інформацією розвідників, агрегатний завод зазнав серйозних пошкоджень, проте утримувати оборону на цьому об'єкті можливо.

Після звільнення агрегатного заводу у Вовчанську ситуація залишається вкрай напруженою через постійні спроби російських військ атакувати об'єкт.

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