Британская разведка назвала причину успехов ВСУ в Волчанске

Россия отвела силы из района Волчанска для поддержки операций в Курской области, где Украина захватил выступ российской территории в августе 2024 года. Это сократило возможности российских войск в районе Волчанска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается в сводке, бои за Волчанск идут с мая 2024 года, когда российские начали наступательную операцию в Харьковской области, вероятно, чтобы создать "буферную зону" для сдерживания и смягчения любых украинских атак в районе Белгорода.

По данным британской разведки, это привело к тому, что Волчанск (в 5 км к югу от границы Украины и России) стал городом, за который ведутся ожесточенные бои, и обе стороны стремятся вытеснить друг друга из этого района.

В конце сентября 2024 года украинские силы отбили и очистили Волчанский агрегатный завод, который завод служил опорным пунктом России, позволяя проводить тактические операции на реке Волча.

"Его потеря, вероятно, ограничит возможности российских сухопутных войск по продвижению в Харьковской области. Вероятно, что украинский контроль над заводом будет способствовать дальнейшим контрнаступлениям на севере города, чтобы оттеснить российские войска к границе Украины и России", - отмечают в Минобороны Британии.

Агрегатный завод в Волчанске

В конце сентября украинские военные вытеснили российские силы с агрегатного завода в Волчанске. Операция проведена ГУР с участием бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК).

Во время операции взяли в плен около 20 российских солдат. По информации разведчиков, агрегатный завод получил серьезные повреждения, однако удерживать оборону на этом объекте возможно.

После освобождения агрегатного завода в Волчанске ситуация остается крайне напряженной из-за постоянных попыток российских войск атаковать объект.