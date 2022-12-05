Британська розвідка назвала причини втрат російської авіації у війні з Україною

Останніми місяцями кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною значно скоротилася. Зараз російські літаки здійснюють десятки вильотів на день порівняно з максимумом 300 на день у березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається в повідомленні, до цього часу Росія втратила в ході конфлікту понад 60 літаків, включаючи ще один винищувач-бомбардувальник Су-24М FENCER і штурмовик Су-25 FROGFOOT минулого тижня.

За даними британської розвідки, скорочення літако-вильотів є результатом високої загрози, що зберігається з боку української ППО, обмежень льотного часу російських літаків і погіршення погоди.

"Оскільки російська тактика наземних атак значною мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські ВПС, ймовірно, продовжуватимуть проводити мало операцій із наземних атак через погану зимову погоду", - вважають у Міноборони Британії.