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Британська розвідка назвала причини скасування найбільших російських навчань "Захід-23"

Фото: позбавлена військової техніки Росія скасувала навчання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія, швидше за все, скасувала заплановані спільні стратегічні навчання "Захід-23" - великий щорічний захід, який мав стати кульмінацією року військової підготовки. Навчання мали відбутися у вересні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з 2010 року у Росії діє чотирирічний цикл ротації навчань "Захід-23" по всій країні. Однак з 2021 року Росія проводила "Захід-23" на заході Росії щонайменше раз на два роки, оскільки її пріоритетом є протидія тому, що вона сприймає як загрозу з боку НАТО. Зокрема, 2021 проводилися найбільші російські навчання з радянських часів.

За даними британської розвідки, неефективність російських військових в Україні показала, що "навчання "Захід" мали обмежену цінність для навчання і здебільшого проводилися для показухи".

Росія, ймовірно, скасувала "Захід-23", тому що в наявності надто мало військ та техніки. Крім того, існує реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань "Захід" під час війни, зазначають у Міноборони Британії.

Проблеми з технікою

Нагадаємо, за даними центру Oryx, який реєструє лише ті втрати, які може підтвердити, з початку війни в 2022 році було знищено, пошкоджено, кинуто або захоплено 2082 російські танки. При цьому танковий парк України виріс з початку вторгнення минулого року, тоді як російський скоротився вдвічі.

У цьому Росія використовує на війні стару техніку. За час війни проти України понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів було знято зі зберігання на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки "Вагжанове" у Бурятії.

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