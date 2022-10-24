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Британська розвідка назвала причини масованих атак по Україні іранськими дронами

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Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 08:18
Британська розвідка назвала причини масованих атак по Україні іранськими дронами Фото: Росія завдає масованих атак іранськими дронами Shahed-136 (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Росія завдає масованих атак іранськими дронами Shahed-136 по Україні, намагаючись пробити протиповітряну оборону. Вони замінюють дефіцитні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати проти цілей на всій території України. Зусилля України щодо поразки БПЛА Shahed-136 стають все більш успішними. Офіційні джерела, включно з президентом Володимиром Зеленським, стверджують, що перехоплюється до 85% атак.

Ці безпілотні літальні апарати повільні, галасливі та літають на малих висотах, що дозволяє легко атакувати одиночні літальні апарати звичайними засобами ППО.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, витрачає велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб пробивати дедалі ефективнішу протиповітряну оборону України.

"Швидше за все, вони використовуються як заміна російській високоточній зброї великої дальності, дефіцит якої стає все більшим", - вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія не має потенціалу для завдання постійних ударів авіацією по території України. Іранські безпілотники не здатні завдати значної шкоди.

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