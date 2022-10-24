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Британская разведка назвала причины массированных атак по Украине иранскими дронами

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 08:18
Британская разведка назвала причины массированных атак по Украине иранскими дронами Фото: Россия наносит массированные атаки иранскими дронами Shahed-136 (wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

Россия наносит массированные атаки иранскими дронами Shahed-136 по Украине, пытаясь пробить противовоздушную оборону. Они заменяют все более дефицитные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия продолжает использовать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против целей на всей территории Украины. Усилия Украины по поражению БПЛА Shahed-136 становятся все более успешными. Официальные источники, включая президента Владимира Зеленского, утверждают, что перехватывается до 85% атак.

Эти беспилотные летательные аппараты медленные, шумные и летают на малых высотах, что позволяет легко атаковать одиночные летательные аппараты обычными средствами ПВО.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, расходует большое количество иранских БПЛА Shahed-136, чтобы пробивать все более эффективную противовоздушную оборону Украины.

"Скорее всего, они используются в качестве замены российскому высокоточному оружию большой дальности, дефицит которого становится все большим", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, Россия не имеет потенциала для нанесения постоянных ударов авиацией по территории Украины. Иранские беспилотники не способны нанести значительный ущерб.

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