Британська розвідка назвала плюси і мінуси для Путіна від бомбардувань Ізраїлем Ірану

Поточний збройний конфлікт між Ізраїлем та Іраном представляє для Росії одночасно проблеми та перспективи. Москва може використати напруженість у регіоні, щоб відвернути увагу від власної агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, ситуація також створює стратегічні ризики, пов'язані з партнерством Росії з Іраном і постачанням військової техніки.

Немає формальних зобов'язань Росії перед Іраном

Росія не зобов'язана надавати військову допомогу Ірану в конфлікті з Ізраїлем. Угода про всеосяжне стратегічне партнерство, підписана між Москвою і Тегераном у січні 2025 року, охоплює співробітництво у сферах оборони і безпеки, але не містить пункту про взаємний військовий захист.

Це відрізняється від договорів, які Росія уклала з КНДР і Білоруссю, де передбачені більш конкретні зобов'язання, йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Росія бачить політичну вигоду в ескалації

За даними британської розвідки, Москва майже напевно розглядає конфлікт як спосіб переключити міжнародну увагу з війни проти України. В умовах тривалого конфлікту з Києвом це може бути сприйнято як стратегічна перевага на дипломатичному рівні.

"Проте виграш в інформаційному полі не компенсує втрат у сфері постачання", - йдеться у зведенні.

Загроза майбутнім поставкам іранського озброєння

Продовження конфлікту, найімовірніше, негативно позначиться на майбутніх поставках іранського озброєння на Росію. Іран уже постачав Москві велику кількість безпілотників, що баражують, підтримував місцеве виробництво російських дронів і забезпечував артилерійськими боєприпасами, йдеться в повідомленні.

"Якщо напруженість продовжить зростати, Росія може зіткнутися з серйозним дефіцитом стратегічного іранського озброєння, необхідного для продовження війни в Україні", - зазначають у Міноборони Британії.