Британська розвідка назвала "переможця" на псевдовиборах в окупованих районах України

Як зазначається у зведенні, російська влада планує вперше провести вибори в окупованих регіонах України 8-10 вересня 2023 року паралельно з виборами, що проводяться в Російській Федерації. Голосування вже розпочалося у Запоріжжі та Маріуполі.

За даними британської розвідки, незважаючи на те, що було заявлено понад 1000 кандидатів, існує нестача кваліфікованих, досвідчених та бажаючих кандидатів. Також спостерігається відсутність незалежних кандидатів, які не є членами партій, які підтримує Кремль, що вказує на те, що ці вибори не будуть вільними та чесними. Український центр національного спротиву стверджує, що окупаційна адміністрація суттєво завищила кількість виборців у списках виборців.

"Кремлівські опитування показують, що "Єдина Росія", яка домінуюча політична партія в Російській Федерації, за прогнозами, набере 80% голосів у чотирьох окупованих регіонах. Партія "Єдина Росія", швидше за все, отримає більшість місць у спробі забезпечити контроль та вплив Кремля на окуповані регіони", - зазначають у Міноборони Британії.

Фейкові вибори на території Росії та в окупованих районах України

Нагадаємо, 10 вересня на території Росії проведуть так звані "вибори" різного рівня, включаючи довибори депутатів Держдуми, вибори глав низки регіонів та депутатів законодавчих органів. Проте Кремль хоче провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

При цьому СБУ повідомила про підозру голові Центральної виборчої комісії Росії Еллі Памфілової, яка займається організацією псевдовиборів у тимчасово окупованій частині України.

Раніше британська розвідка зазначала, що Росія хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори в країні-агресорі.