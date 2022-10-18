Британська розвідка назвала основну мету російських ракет та безпілотників в Україні

Російська армія від серпня зазнає невдач на полі бою в Україні. У Москві вирішили завдавати ударів по цивільних об'єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як наголошується у зведенні, з 10 жовтня Росія підтримує підвищений темп дальніх ударів по об'єктах на території України. Вони проводилися крилатими ракетами, ракетами ППО класу "земля-земля" та наданими Іраном "Шахед-136" для атаки некерованих літальних апаратів.
"Вельми ймовірно, що основною метою цих ударів є завдання широкомасштабних збитків енергорозподільчої мережі України", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони Британії, оскільки із серпня Росія зазнавала невдач на полі бою, у неї з'явилося більше бажання завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додаток до українських військових об'єктів.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, за останні три місяці російська армія змогла захопити лише два українські села.
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