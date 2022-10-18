Британська розвідка назвала основну мету російських ракет та безпілотників в Україні

Російська армія від серпня зазнає невдач на полі бою в Україні. У Москві вирішили завдавати ударів по цивільних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, з 10 жовтня Росія підтримує підвищений темп дальніх ударів по об'єктах на території України. Вони проводилися крилатими ракетами, ракетами ППО класу "земля-земля" та наданими Іраном "Шахед-136" для атаки некерованих літальних апаратів.

"Вельми ймовірно, що основною метою цих ударів є завдання широкомасштабних збитків енергорозподільчої мережі України", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії, оскільки із серпня Росія зазнавала невдач на полі бою, у неї з'явилося більше бажання завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додаток до українських військових об'єктів.