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Британская разведка назвала основную цель российских ракет и беспилотников в Украине

Фото: Россия бомбит гражданские объекты в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российская армия с августа терпит неудачи на поле боя в Украине. В Москве приняли решение наносить удары по гражданским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с 10 октября Россия поддерживает повышенный темп дальних ударов по объектам на территории Украины. Они проводились крылатыми ракетами, ракетами ПВО класса "земля-земля" и предоставленными Ираном "Шахед-136" для атаки неуправляемых летательных аппаратов.

"Весьма вероятно, что основной целью этих ударов является нанесение широкомасштабного ущерба энергораспределительной сети Украины", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии, поскольку с августа Россия терпела неудачи на поле боя, у нее появилось больше желания наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным объектам.

Напомним, по данным британской разведки, за последние три месяца российская армия смогла захватить только два украинских села.

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ракетный удар