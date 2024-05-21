Британська розвідка назвала оперативну мету російського наступу на Донбасі

Хоча Росія відкрила новий фронт у Харківській області, російський наступ на сході України продовжується. Оперативною метою є Покровськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Зокрема, російські війська продовжували зосереджувати свої оперативні дії на напрямку на північний захід від Авдіївки, завдаючи ударів по широкому фронту по обидва боки від шосе Е50.

"Російські війська, ймовірно, досягли низки невеликих тактичних успіхів за останні 72 години, хоча, ймовірно, і дорогою ціною", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, шосе Е50 є головною лінією сполучення між захопленим Росією Донецьком та українським містом Покровськ, яке знаходиться приблизно за 30 км від поточної лінії фронту, але, ймовірно, є російською оперативною метою. Російські атаки у цьому напрямі, швидше за все, спрямовані на створення помітного розколу українських сил на Донеччині.

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На північ від Бахмута, в районі міста Сіверск, українські сили повідомили про тяжкі сутички з російськими військами 18 та 19 травня 2024 року, під час яких було обстріляно українські позиції у Білогорівці, Веркнокам'янському та Розділівці.

"Досягнення Росії у цій області залишаються дуже обмеженими", - зазначають у Міноборони Британії.