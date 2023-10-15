Британська розвідка назвала одну з головних цілей для ударів України

Росія активно використовує залізницю у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї. Тому залізниця залишається однією з головних цілей для ударів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
"Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії. Росія використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну", - зазначає розвідка.
При цьому російські окупанти активно використовують також залізницю на окупованій території України. Хоч залізниця залишається вразливою для артилерії, ракет та диверсій.
У розвідці додали, що у попередніх конфліктах виснаження залізниці вимагало постійних та точних атак з повітря та землі.
За даними розвідників, Росія продовжує підтримувати та вдосконалювати залізницю в Україні, зокрема будує нову гілку до Маріуполя. Це, ймовірно, може прискорити логістику на Запорізький фронт. Для будівництва РФ використовує цивільних підрядників і техніку.
"Нова лінійка (поблизу Маріуполя, - ред.) входить в умовну номенклатуру українських високоточних ударних систем великої дальності", - наголошує розвідка.
Раніше стало відомо, що окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.
Також, як розповідав радник мера Маріуполя, російські загарбники будують пряме залізничне сполучення з окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.
Крім того, росіяни поглиблюють Маріупольський порт, аби той зміг приймати великі вантажні судна.
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