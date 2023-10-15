Британська розвідка назвала одну з головних цілей для ударів України

Росія активно використовує залізницю у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї. Тому залізниця залишається однією з головних цілей для ударів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії. Росія використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну", - зазначає розвідка.

При цьому російські окупанти активно використовують також залізницю на окупованій території України. Хоч залізниця залишається вразливою для артилерії, ракет та диверсій.

У розвідці додали, що у попередніх конфліктах виснаження залізниці вимагало постійних та точних атак з повітря та землі.

За даними розвідників, Росія продовжує підтримувати та вдосконалювати залізницю в Україні, зокрема будує нову гілку до Маріуполя. Це, ймовірно, може прискорити логістику на Запорізький фронт. Для будівництва РФ використовує цивільних підрядників і техніку.

"Нова лінійка (поблизу Маріуполя, - ред.) входить в умовну номенклатуру українських високоточних ударних систем великої дальності", - наголошує розвідка.

Росіяни будують нову логістику

Раніше стало відомо, що окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Також, як розповідав радник мера Маріуполя, російські загарбники будують пряме залізничне сполучення з окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

Крім того, росіяни поглиблюють Маріупольський порт, аби той зміг приймати великі вантажні судна.