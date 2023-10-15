Британская разведка назвала одну из главных целей для ударов Украины
Россия активно использует железную дорогу в своей логистике для перемещения живой силы и оружия. Потому железная дорога остается одной из главных целей для ударов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
"Железнодорожная логистика продолжает оставаться жизненно важным компонентом в поддержке вторжения России. Россия использует свои железнодорожные сети для перемещения боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава в Украину", - отмечает разведка.
При этом российские оккупанты активно используют также железную дорогу на оккупированной территории Украины. Хотя железная дорога остается уязвимой для артиллерии, ракет и диверсий.
В разведке добавили, что в предыдущих конфликтах истощение железной дороги требовало постоянных и точных атак с воздуха и земли.
По данным разведчиков, Россия продолжает поддерживать и совершенствовать железную дорогу в Украине, в частности, строит новую ветку в Мариуполь. Это, возможно, может ускорить логистику на Запорожский фронт. Для строительства РФ использует гражданских подрядчиков и технику.
"Новая линейка (вблизи Мариуполя - ред.) входит в условную номенклатуру украинских высокоточных ударных систем большой дальности", - отмечает разведка.
Россияне строят новую логистику
Ранее стало известно, что оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.
Также, как рассказывал советник мэра Мариуполя, российские захватчики строят прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком.
Кроме того, россияне углубляют Мариупольский порт, чтобы тот смог принимать крупные грузовые суда.
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