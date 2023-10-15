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Британская разведка назвала одну из главных целей для ударов Украины

Украина, Воскресенье 15 октября 2023 09:51
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Британская разведка назвала одну из главных целей для ударов Украины Фото: британская разведка назвала одну из главных целей для ударов Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия активно использует железную дорогу в своей логистике для перемещения живой силы и оружия. Потому железная дорога остается одной из главных целей для ударов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

"Железнодорожная логистика продолжает оставаться жизненно важным компонентом в поддержке вторжения России. Россия использует свои железнодорожные сети для перемещения боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава в Украину", - отмечает разведка.

При этом российские оккупанты активно используют также железную дорогу на оккупированной территории Украины. Хотя железная дорога остается уязвимой для артиллерии, ракет и диверсий.

В разведке добавили, что в предыдущих конфликтах истощение железной дороги требовало постоянных и точных атак с воздуха и земли.

По данным разведчиков, Россия продолжает поддерживать и совершенствовать железную дорогу в Украине, в частности, строит новую ветку в Мариуполь. Это, возможно, может ускорить логистику на Запорожский фронт. Для строительства РФ использует гражданских подрядчиков и технику.

"Новая линейка (вблизи Мариуполя - ред.) входит в условную номенклатуру украинских высокоточных ударных систем большой дальности", - отмечает разведка.

Россияне строят новую логистику

Ранее стало известно, что оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Также, как рассказывал советник мэра Мариуполя, российские захватчики строят прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком.

Кроме того, россияне углубляют Мариупольский порт, чтобы тот смог принимать крупные грузовые суда.

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