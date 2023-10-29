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Британська розвідка назвала нові методи кремлівської цензури перед виборами в РФ

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кремлівський режим продовжує посилювати цензуру в Росії напередодні президентських виборів. Москва хоче уникнути публічних обговорень війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.

У середині жовтня Міністерство освіти і науки Росії наказало університетам уникати відкритого обговорення будь-яких "негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій" у РФ. 

Розвідка вважає, що це є черговим кроком обмеження інформаційного простору в Росії. На думку розвідників, у довгостроковій перспективі це, ймовірно, сприятиме тенденції формування російської політики в "ехокамері".

"Цілком імовірно, що Кремль хоче ще більше придушити негативні погляди на "спеціальну військову операцію" напередодні передбачуваної кандидатури президента Володимира Путіна на переобрання в березні 2024 року" - йдеться у зведенні.

Цензура в Росії

Нагадаємо, росіяни досі не визнали, що розпочали проти України загарбницьку війну. Вони називають її "спеціальною воєнною операцією". 

Крім того, у Росії жорстко контролюють висловлювання про війну проти України. За поширення правдивої інформації можуть покарати штрафом, арештом та навіть ув'язнення.

Так, до прикладу, суд у Москві виніс вирок російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі. Його засудили до 25 років за ґратами за "фейки про російську армію".

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