Британська розвідка назвала наслідки втрати "Газпромом" європейського ринку газу

Як зазначається у зведенні, втрата ринку ЄС стала наслідком санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, а також навмисного скорочення Росією постачання газу до Європи у відповідь. У 2023 році чистий річний збиток "Газпрому" становив приблизно 6,9 млрд доларів, що стало його найбільшим річним збитком за 25 років.

"Газпром", одна з російських державних енергетичних компаній, вважається монополістом на внутрішньому ринку постачання газу. Таким чином, зростання цін регулюється російським урядом, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, інфляція в Росії, швидше за все, залишиться вищою за цільовий показник центрального банку Росії в 4% у другій половині 2024 року. Частково це пов'язано зі зростанням внутрішніх цін на газ поряд зі зростанням інших рахунків населення та збільшенням державних витрат, що зумовлено переважно зростанням військових витрат Росії у зв'язку з війною в Україні.

"За оцінками, ціни на газ для російських домогосподарств зросли майже на 34% з початку вторгнення, незважаючи на те, що у 2023 році Росія стане другим за величиною виробником природного газу у світі. У 2025 році вони зростуть ще на 8,2%, що означає майже напевно посилить інфляційний тиск у російській економіці та послабить купівельну спроможність простих жителів Росії”, - зазначають у Міноборони Британії.

Втрата ринку ЄС

Нагадаємо, у 2022 році Росія поставила до Європи за різними маршрутами загалом близько 63,8 млрд кубометрів газу. Минулого року обсяг знизився ще на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів.

На піку у 2018-2019 роках річний потік газу до регіону сягав від 175 до 180 млрд кубометрів.

"Газпром" скоротив видобуток газу у 2023 році до 355 млрд кубометрів порівняно з 514 млрд кубометрів у 2021 році. У 2023 році "Газпром" отримав чистий збиток у розмірі 7 млрд доларів, що сталося вперше з 1999 року.