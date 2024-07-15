Британская разведка назвала последствия потери "Газпромом" европейского рынка газа

Как отмечается в сводке, потеря рынка ЕС стала следствием санкций против России за вторжение в Украину, а также намеренного сокращения Россией поставок газа в Европу в ответ. В 2023 году чистый годовой убыток "Газпрома" составил примерно 6,9 млрд долларов, что стало его самым большим годовым убытком за 25 лет.

"Газпром", одна из российских государственных энергетических компаний, считается монополистом на внутреннем рынке поставок газа. Таким образом, рост цен регулируется российским правительством, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, инфляция в России, скорее всего, останется выше целевого показателя центрального банка России в 4% во второй половине 2024 года. Частично это связано с ростом внутренних цен на газ наряду с ростом других счетов населения и увеличением государственных расходов, что в основном обусловлено ростом военных расходов России в связи с войной в Украине.

"По оценкам, цены на газ для российских домохозяйств выросли почти на 34% с начала вторжения, несмотря на то, что в 2023 году Россия станет вторым по величине производителем природного газа в мире. В 2025 году они вырастут еще на 8,2%, что означает почти наверняка усилит инфляционное давление в российской экономике и ослабит покупательную способность простых жителей России", - отмечают в Минобороны Британии.