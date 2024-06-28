Британська розвідка назвала наслідки успішних ударів по російських авіабазах

Як зазначається у зведенні, оскільки Україна впоралася з планами Росії встановити контроль над повітряним простором над Україною, Росія була обмежена у своїх можливостях використати свої значні сили швидких реактивних літаків та бомбардувальників.

Щоб подолати цей недолік, Росія почала сильно залежати від широкого використання щодо недорогих безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Вони використовувалися для перешкод для української ППО та атак на цілі як військові, так і цивільні, за межами досяжності її артилерії.

ВМС України та СБУ 21 червня повідомили, що завдали удару по 726-му російському навчальному центру ППО на аеродромі Єйськ, Росія. Ця база є однією з щонайменше п'яти, з яких Росія завдає ударів БПЛА по Україні. Повідомляється, що внаслідок цього удару було знищено 120 БПЛА різних типів та поранено 9 осіб.

За даними британської розвідки, у короткостроковій перспективі ці удари призведуть до деякого порушення здатності Росії використовувати БПЛА для завдання ударів по цілях глибоко на території України з цих місць.

"Існує реальна ймовірність того, що Росія розосередить свої операції з БПЛА по менш уразливих базах, і, отже, вплив, ймовірно, буде тимчасовим. Цілком імовірно, що Україна скористається своїми недавніми успіхами і продовжить кампанію боротьби з БПЛА на шкоду Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

Удари по авіабазах

Нагадаємо, 21 червня у місті Єйськ у Краснодарському краї РФ було атаковано місця зберігання та підготовки дронів-камікадзе типу "Шахед". Усього було знищено 120 російських безпілотників різних типів.

Крім того, 25 червня в районі мису Чауда в окупованому Криму виникла пожежа. Там зайнялося місце запуску "Шахедів" Україною.