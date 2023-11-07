UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка назвала наслідки для Росії удару по корвету "Аскольд" у Керчі

Фото: корабель "Аскольд" ліквідували у Керчі (kchf.ru)
Автор: Олександр Білоус

Україна довела здатність завдавати дальніх ударів по окупованому Криму. Росія буде змушена перенести суднобудівну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 4 листопада 2023 року нещодавно збудований російський військово-морський корвет майже напевно був пошкоджений після удару, коли він знаходився поряд із суднобудівним заводом "Залив" в Керчі в окупованому Криму.

За даними британки розвідки, корабель "Аскольд" проекту "Каракурт", спущений на воду у 2021 році, не був прийнятий до складу ВМФ Росії. Інцидент стався на сході Криму далі, ніж більшість попередніх ударів дальньої дії, про які заявляла Україна.

"Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути можливість переміщення далі від лінії фронту, що затримає постачання нових суден", - зазначають у Міноборони Британії.

Удар по Керчі

Нагадаємо, 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Залив" в Криму.

Також стало відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено носія "Калібрів" корабель "Аскольд". За наявною інформацією, корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
КерчКрым