Британська розвідка назвала наслідки ліквідації останнього носія "Калібрів" у Криму
Успішна ліквідація корвету "Циклон" у Севастополі підкреслює успіх України при проведенні скоординованих ударів по російському флоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у повідомленні, 19 травня українські сили провели скоординовану дальню атаку на порт у Севастополі. Атака, яка включала комбінацію ударів дронів і ракет армійської тактичної ракетної системи (ATACM), майже напевно призвела до затоплення корвета "Циклон".
За даними британської розвідки, "Циклон" - один із чотирьох російських кораблів класу "Каракурт", оснащених "Калібрами", які перебували у Чорному морі з 2022 року. Два з них були переведені в Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після серії успішних українських атак. Четверте судно групи раніше було серйозно пошкоджено внаслідок удару України у листопаді 2023 року.
"Хоча атака навряд чи істотно змінить вплив російського військово-морського флоту на українські операції, вона підкреслює небезпеку для російських сил, що діють у Криму і Чорноморському регіоні, а також триває успіх України при проведенні скоординованих ударів", - зазначають у Міноборони Британії.
Ліквідація "Циклону"
Нагадаємо, в ніч на 19 травня в окупованому Севастополі було затоплено ракетний корабель "Циклон", який був останнім носієм крилатих ракет у Криму. Цей корабель не встиг випустити жодної ракети та не зміг запевнити випробування. У складі російського флоту в Чорному морі є носії ракет, але вони знаходяться поза Кримом.
Інші російські кораблі проекту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря. Зокрема, корабель "Аскольд" було ліквідовано ЗСУ, а "Амур" і "Туча" були змушені залишити Чорне море і через Ростов пішли на Каспій проводити випробування.