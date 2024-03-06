Британська розвідка назвала наслідки ліквідації російського корабля "Сергій Котов"

Як зазначається у зведенні, 5 березня у Головному управлінні розвідки України заявили, що атакували та потопили російський патрульний корабель "Сергій Котов" неподалік Керченської протоки у східній частині Чорного моря.

У ГУР повідомили, що під час атаки на корабель "Сергій Котов" використовувалися морські безпілотні надводні транспортні засоби Magura V5. Дрони того ж типу використовувалися при атаці на російський десантний корабель року "Цезар Куніков" 14 лютого 2024 року

За даними британської розвідки, "Сергій Котов" вступив до складу Чорноморського флоту лише у липні 2022 року. Раніше він зазнав нападу БПЛА у липні та вересні 2023 року, отримав незначні пошкодження і в обох випадках незабаром повернувся до ладу.

"Це третє судно Чорноморського флоту Росії, яке затонуло за останні п'ять тижнів. Ймовірно через втрату ЧФ 15 лютого 2024 року був відправлений у відставку командувач ЧФ адмірал Віктор Соколов. Україна продовжує обмежувати свободу маневру ВМФ Росії в Чорному морі", - зазначають у Міноборони Британії.

Знищення військового корабля

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО "Group 13" недалеко від Керченської протоки завдав удару патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель отримав пошкодження корму, правого та лівого бортів.

За даними ГУР, 27 членів екіпажу знищеного російського корабля "Сергій Котов" отримали поранення різного ступеня важкості. За попередніми даними, семеро російських моряків загинули.