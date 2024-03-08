Британская разведка назвала цели использования Россией иранских дронов Mohajer-6

Россия использует иранские дроны Mohajer-6 для разведки над Черным морем, а также для корректировки ударов по побережью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, Mohajer-6 - это беспилотный летательный аппарат иранского производства, предоставленный России и замеченный в полете над Черным морем и Крымом. Mohajer-6 предназначен для разведки, наблюдения, обнаружения целей, но он также может проводить атаки класса "воздух-земля" с использованием управляемых боеприпасов свободного падения.

По данным британской разведки, практическая дальность действия Mohajer-6 ограничена прямой видимостью для обеспечения управления оператором в режиме реального времени: примерно 200 км на высоте 3,3 км. Ее можно расширить путем передачи управления на другую наземную станцию управления.

"Продолжающееся присутствие дронов в западном Крыму, вероятно, является свидетельством того, что Россия пытается выявить угрозы российским портам и судам после недавних успехов Украины. Существует реальная возможность, что в их задачу также входит поддержка российских процессов нанесения ударов по юго-западному побережью Украины", - отмечают в Минобороны Британии.

Украина сбила как минимум один Mohajer-6 - 23 сентября 2022 года над Черным морем, а Россия, вероятно, случайно сбила дрон над Крымом 6 июня 2023 года, говорится в сводке.

Дроны Mohajer

Напомним, иранские разведывательно-ударные беспилотники Mohajer-6, которые РФ использует в войне против Украины, делают из компонентов бытового назначения. Поэтому дроны значительно хуже аналогов своих конкурентов.

В августе 2023 года Иран заявил, что создал усовершенствованный беспилотник под названием Mohajer-10 с продолжительностью полета, достаточной для достижения заклятого врага страны Израиля.

Утверждается, что, беспилотник имеет дальность действия 2000 км и может летать до 24 часов. Его полезная нагрузка может достигать 300 кг, что вдвое превышает грузоподъемность дрона Mohajer-6.