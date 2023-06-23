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Британська розвідка назвала мету розміщення бойових дельфінів у Севастополі

Фото: бойові дельфіни натаскані на водолазів (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

З літа 2022 року ВМФ Росії інвестував значні кошти у посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту у Севастополі. Бойові дельфіни призначені для протидії водолазам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, заходи включають як мінімум чотири шари мереж та бонових загороджень на вході до гавані.

За даними британської розвідки, в останні тижні цей захист, швидше за все, також був посилений збільшенням числа навчених морських ссавців.

Згідно з опублікованими знімками, плавучих загонів для ссавців у гавані стало майже вдвічі більше, і, швидше за все, там мешкають дельфіни-афаліни. В арктичних водах військово-морський флот також використовує білуг та тюленів.

"Росія підготувала тварин до виконання низки місій, але ті, що розміщені в гавані Севастополя, швидше за все, призначені для протидії ворожим водолазам", - зазначають у Міноборони Британії.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла подвоїти кількість бойових дельфінів, які охороняють Севастопольську бухту. Це може бути пов'язано з тим, що окупанти побоюються загрози атаки з боку спецпідрозділів України.

Про те, як Росія може використовувати дельфінів і чи це вплине на операції в Криму, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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