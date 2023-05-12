Британська розвідка назвала ключову російську зброю проти контрнаступу ЗСУ

Як зазначається у зведенні, кораблі Чорноморського флоту ВМФ Росії в ніч із 8 на 9 травня випустили територією України вісім крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS вперше з 9 березня 2023 року. Аж до березня кораблі ВМФ Росії часто запускали ці ракети.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, тимчасово призупинила використання цієї зброї, бо хотіла відновити свої резервні запаси.

У короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для завдання ударів углиб України, щоб зірвати очікувані українські контрнаступи. У більш стратегічному плані Росія вважає, що крилаті ракети відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО, йдеться у повідомленні.

"Як використовувати цю дефіцитну та дорогу зброю - одна з численних дилем, з якими стикаються російські командири, тому що війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, останні ракетні удари РФ спрямовані на військову, промислову та логістичну інфраструктуру України.