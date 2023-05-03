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Британська розвідка назвала цілі двох останніх ракетних ударів Москви по Україні

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Україна, Середа 03 травня 2023 09:08
Британська розвідка назвала цілі двох останніх ракетних ударів Москви по Україні Фото: Росія намагається атакувати військові цілі, але руйнує житлові будинки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія 28 квітня та 1 травня завдала ударів крилатими ракетами повітряного базування (КРПБ) по Україні. Це були перші подібні атаки за 50 днів після 9 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, останніх ударів було завдано російськими стратегічними бомбардувальниками дальньої авіації Ту-95 і Ту-160, ймовірно, із застосуванням КРПБ Х-101 і Х-555.

За даними британської розвідки, в обох ударах було використано менше ракет, ніж у попередніх атаках, що, ймовірно, пов'язано зі спробами Росії відновити свої запаси КРПБ.

"Типи об'єктів, пошкоджених російськими ударами, вказують на можливу відмову від націлювання на електроенергетичну мережу України. Обидва нещодавні удари, ймовірно, були спрямовані на військову, промислову та логістичну інфраструктуру України", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія використовує неефективний процес націлювання і надає пріоритет передбачуваної військової необхідності запобігання супутнім втратам, включаючи загибель мирних жителів.

Нагадаємо, російські війська вранці 28 квітня завдали ракетного удару по Україні. Ворог випустив 23 ракети, з яких 21 вдалося збити. Водночас при попаданні в багатоповерхівки в Умані загинули 23 особи, серед них шестеро дітей.

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