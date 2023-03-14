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Британська розвідка назвала ключову причину нездатності російської армії наступати

Фото: наступ Росії на фронті неможливий через відсутність боєприпасів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В останні тижні брак артилерійських боєприпасів у Росії загострився настільки, що на багатьох ділянках фронту діють надзвичайно каральні норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

"Це майже напевно було ключовою причиною того, що останнім часом жодне російське з'єднання не могло вести оперативно значущі наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія вже вдалася до видачі старих запасів боєприпасів, які раніше вважалися непридатними для використання. Указом президента РФ від 3 березня встановлено заходи для Мінпромторгу щодо повноважень керівників підприємств оборонно-промислового комплексу, які не виконують виробничих завдань.

"Росія все частіше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, тому що вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовим уразливим місцем "спеціальної військової операції", яка дедалі більше виснажується", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російська армія протягом трьох місяців безуспішно наступала в районі Вугледару. Тепер, за даними британської розвідки, у командуванні вирішують питання: чи зробити ще одну спробу.

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