RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка назвала ключевую причину неспособности российской армии наступать

Фото: наступление России на фронте невозможно из-за отсутствия боеприпасов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В последние недели нехватка артиллерийских боеприпасов у России обострилась до такой степени, что на многих участках фронта действуют чрезвычайно карательные нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Это почти наверняка было ключевой причиной того, что в последнее время ни одно российское соединение не могло вести оперативно значимые наступательные действия", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия уже прибегла к выдаче старых запасов боеприпасов, которые ранее считались непригодными к использованию. Указом президента РФ от 3 марта установлены меры для Минпромторга по поводу полномочий руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, не выполняющих производственных заданий.

"Россия все чаще применяет принципы командной экономики к своему военно-промышленному комплексу, потому что она признает, что ее оборонные производственные мощности являются ключевым уязвимым местом "специальной военной операции", которая все больше истощается", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российская армия в течение трех месяцев безуспешно наступала в районе Угледара. Теперь, по данным британской разведки, в командовании решают вопрос: сделать ли еще одну попытку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВойна России против Украины