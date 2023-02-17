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Британская разведка назвала число потерь в российской армии и ЧВК "Вагнера"

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Украина, Пятница 17 февраля 2023 09:00
Британская разведка назвала число потерь в российской армии и ЧВК "Вагнера" Фото: потери российской армии достигли 200 тысяч (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Потери и российской армии и "частных военных компаний" за год войны против Украины достигают 200 тысяч. Среди них до 60 тысяч убитых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, силы ЧВК "Вагнера" задействовали большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых достигает 50%.

По оценкам британской разведки, силы Минобороны России и частных военных подрядчиков (ЧВК) потеряли от 175 до 200 тысяч человек с начала вторжения в Украину, среди которых от 40 до 60 тысяч были убиты. Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была введена "частичная мобилизация".

"По современным меркам эти цифры представляют собой высокое соотношение убитых и раненых. Это почти наверняка связано с чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением большей части сил", - отмечают в Минобороны Британии.

Артиллерия почти наверняка стала причиной большинства потерь России, говорится в сообщении.

Напомним, по данным разведки НАТО, российская армия теряет 2000 человек за каждые 100 метров продвижения на фронте.

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