ua ru
Нд, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка назвала кількість росіян, які втекти з РФ у 2022 році

Новость на русском →
Москва, Неділя 07 травня 2023 09:23
Британська розвідка назвала кількість росіян, які втекти з РФ у 2022 році Фото: з РФ минулого року виїхало 1,3 млн громадян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія стикається з дефіцитом робочої сили останнім часом. Причиною цього також є війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"Росія майже напевно зіштовхнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття. Центральний банк Росії опитав 14 000 роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, за останні три роки через вплив пандемії COVID-19 і війну в Україні населення Росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося.

Зазначається, що за останній рік з РФ втекли ще 1,3 млн громадян. Здебільшого це забезпечені молоді освічені люди, які працюють у прибуткових галузях.

"Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію", - зазначає розвідка.

Нагадаємо, британська розвідка зазначає, що у Росії скасовують паради до 9 травня через відчуття загрози на тлі "атак безпілотників".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Війна в Україні
NEWS
Нова епоха монархії. Зеленський привітав Чарльза ІІІ з коронацією
Нова епоха монархії. Зеленський привітав Чарльза ІІІ з коронацією
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою