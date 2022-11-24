Британская разведка назвала участки фронта, куда направили выбитых из Херсона десантников

За последние две недели Россия, вероятно, перебросила основные подразделения ВДВ на Донецкий и Луганский фронты на Донбассе. Их по-прежнему будут использовать на особо опасных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, с сентября по октябрь большая часть сильно ослабленных частей ВДВ была направлена на оборону удерживаемой Россией территории к западу от реки Днепр в Херсонской области.

По данным британской разведки, некоторые подразделения ВДВ, вероятно, были усилены мобилизованными резервистами. "Хотя этот плохо обученный персонал ослабит предположительно элитный потенциал ВДВ, Россия, вероятно, по-прежнему будет направлять эти подразделения в сектора, которые считаются особенно важными", - говорится в сообщении.

Потенциальные оперативные задачи ВДВ включают поддержку обороны района Кременная-Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций против города Бахмут Донецкой области, отмечают в Минобороны Британии.