Британська розвідка назвала, у чому небезпека іранських ракет, переданих Росії

Як зазначається у зведенні, вперше публічно представлена у 2020 році іранська Fath-360 (також відома як BM-120) може доставляти 150-кілограмову боєголовку на відстань 120 км із заявленою точністю менше ніж 30 метрів. Вона може бути розгорнута на різних дорожньо-мобільних пускових установках, включаючи ту, що здатна запускати до шести ракет.

За даними британської розвідки, до сьогодні іранська військова допомога Росії у війні проти України включала постачання сотень дронів-камікадзе, артилерійських боєприпасів та велику підтримку виробництва російських безпілотників. Постачання балістичних ракет є подальшим поглибленням військових відносин Ірану та Росії.

"Постачання іранських балістичних ракет доповнять і зміцнять здатність Росії завдавати точкових ударів по українських військових об'єктах або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту, а також дозволять Росії зберегти більшу частину своїх можливостей далекого радіусу дії для використання за цілями, розташованими в глибині України", - зазначають у Міноборони Британії.