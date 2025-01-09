Британська розвідка дала оцінку наступу ЗСУ в Курській області

Збройні сили України 5 січня 2025 року розпочали обмежену бронетанкову контратаку проти російських військ у Курській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter) .

Як зазначається у зведенні, атака сталася, коли Україна продовжувала захищати свій виступ території в Курську від постійних атак російських і північнокорейських військ.

"Незважаючи на високі втрати, за останні тижні Росія змогла домогтися лише незначних успіхів на утримуваній Україною території", - ідеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, на сході України Росія продовжувала зосереджувати атаки в центральній частині Донецької області. Зокрема, "російські війська значною мірою захопили місто Курахове". Росія почала наступ на місто в середині листопада 2024 року. На південь від Покровська російські війська просунулися на захід, захопивши кілька сіл і зайнявши позиції за 4 км на південь від міста.

"Центр Донецької області продовжує залишатися найнестабільнішим районом лінії фронту на сході України", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Збройні сили України розпочали операцію в Курській області 6 серпня 2024 року, зайнявши понад 1 тисячу квадратних кілометрів. Потім російська армія за допомогою військ КНДР змогла відбити частину території.

Сили оборони України 5 січня 2025 року активізували бойові дії в Курській області, атакувавши ворога несподівано на кількох напрямках

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "ЗСУ знову наступають? Що відбувається в Курській області через 5 місяців операції (карти)".