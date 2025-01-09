Британская разведка дала оценку наступлению ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины 5 января 2025 года начали ограниченную бронетанковую контратаку против российских войск в Курской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается в сводке, атака произошла, когда Украина продолжала защищать свой выступ территории в Курске от постоянных атак российских и северокорейских войск.

"Несмотря на высокие потери, за последние недели Россия смогла добиться лишь незначительных успехов на удерживаемой Украиной территории",- говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в востоке Украины Россия продолжала сосредоточивать атаки в центральной части Донецкой области. В частности," российские войска в значительной степени захватили город Курахово". Россия начала наступление на город в середине ноября 2024 года. К югу от Покровска российские войска продвинулись на запад, захватив несколько деревень и заняв позиции в 4 км к югу от города.

"Центр Донецкой области продолжает оставаться самым нестабильным районом линии фронта на востоке Украины", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области 6 августа 2024 года, заняв более 1 тысячи квадратных километров. Затем российская армия с помощью войск КНДР смогла отбить часть территории.

Силы обороны Украины 5 января 2025 года активизировали боевые действия в Курской области, атаковав врага неожиданно на нескольких направлениях

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "ВСУ снова наступают? Что происходит в Курской области спустя 5 месяцев операции (карты)".