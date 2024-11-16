Британська компанія відкриє ще один завод артилерії, щоб більше допомагати Україні

Нагадаємо, що минулого року транснаціональна компанія BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні повідомила, що відкриє своє представництво в Україні. Також компанія локалізує виробництво в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.