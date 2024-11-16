Британська компанія відкриє ще один завод артилерії, щоб більше допомагати Україні

Британське ідприємство з виробництва артилерії відкриє новий гаубичний завод. Цей крок направлений на збільшення підтримки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Видання повідомило, що британська компанія BAE Systems відкриє артилерійський завод вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів у Шеффілді в рамках зусиль з підтримки українських сил у битві проти Росії.
Telegraph зауважив, що ц
Нагадаємо, що минулого року транснаціональна компанія BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні повідомила, що відкриє своє представництво в Україні. Також компанія локалізує виробництво в Україні.
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