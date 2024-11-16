Британская компания откроет еще один завод артиллерии, чтобы больше помогать Украине

Британское предприятие по производству артиллерии откроет новый гаубичный завод. Этот шаг направлен на повышение поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Издание сообщило, что британская компания BAE Systems откроет артиллерийский завод стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в Шеффилде в рамках усилий по поддержке украинских сил в битве против России.
Telegraph отметил, что это
Напомним, что в прошлом году транснациональная компания BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне сообщила, что откроет свое представительство в Украине. Также компания локализует производство в Украине.
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