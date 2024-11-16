Британская компания откроет еще один завод артиллерии, чтобы больше помогать Украине

Напомним, что в прошлом году транснациональная компания BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне сообщила, что откроет свое представительство в Украине. Также компания локализует производство в Украине.

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