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Британская компания откроет еще один завод артиллерии, чтобы больше помогать Украине

Фото: BAE откроет новый гаубичный завод (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Британское предприятие по производству артиллерии откроет новый гаубичный завод. Этот шаг направлен на повышение поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Издание сообщило, что британская компания BAE Systems откроет артиллерийский завод стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в Шеффилде в рамках усилий по поддержке украинских сил в битве против России.

Telegraph отметил, что это

Напомним, что в прошлом году транснациональная компания BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне сообщила, что откроет свое представительство в Украине. Также компания локализует производство в Украине.

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Великобритания