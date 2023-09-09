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Британська компанія планує виготовляти запчастини для артилерії в Україні

Фото: Британська компанія планує виготовляти запчастини для артилерії в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія з Великої Британії BAE Systems має намір почати виробництво запасних частин для легкої артилерії в Україні. Виготовлення запчастин може розпочатися протягом кількох місяців.

Про це заявив виконавчий директор компанії Чарльз Вудберн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Він зазначив, що виробництво запчастин для 105-мм легкої гармати від BAE можуть почати на українських потужностях "за кілька місяців", і це перший раз, коли компанія назвала конкретні терміни.

У компанії додали, що виробництво легкої артилерії розглядають як потенційний попередник для виготовлення інших складніших видів озброєнь, але рішення про те, чи будувати завод і коли це робити, займе певний час.

Допомога Україні від Британії

Велика Британія від самого початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує нашу країну. Зокрема, першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків і далекобійних ракет.

У липні Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для України.

А в серпні Міністерство оборони Великобританії підписало три контракти на суму понад 114 млн доларів на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

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