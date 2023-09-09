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Британская компания планирует производить запчасти для артиллерии в Украине

Фото: Британская компания планирует производить запчасти для артиллерии в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Компания из Великобритании BAE Systems намерена начать производство запасных частей для легкой артиллерии в Украине. Изготовление запчастей может начаться в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил исполнительный директор компании Чарльз Вудберн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Он отметил, что производство запчастей для 105-мм легкой пушки от BAE могут начать на украинских мощностях "за несколько месяцев", и это первый раз, когда компания назвала конкретные сроки.

В компании добавили, что производство легкой артиллерии рассматривается как потенциальный предшественник для изготовления других более сложных видов вооружений, но решение о том, строить ли завод и когда это делать, займет определенное время.

Помощь Украине от Британии

Великобритании с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает нашу страну. В частности, первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

В июле Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

А в августе Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на сумму более 114 млн долларов на поставку Украине средств противовоздушной обороны.

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