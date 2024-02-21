Британська компанія хоче у вісім разів збільшити виробництво зброї на тлі війни в Україні

Країнам Заходу потрібно переозброюватися

За його словами, на західні країни чекає багаторічна битва за відновлення своєї оборонної промисловості, оскільки вони намагаються переозброїтися перед обличчям російської агресії.

Вудберн попередив, що нарощування виробництва боєприпасів, зброї і транспортних засобів вимагає часу після того, як скорочення витрат на оборону в Європі після холодної війни змусило компанії скоротити свої потужності.

Глава BAE додав, що до кінця минулого року накопичив рекордний обсяг замовлень у 70 мільярдів фунтів стерлінгів, оскільки глобальна напруженість стимулювала попит на зброю і військову техніку.

У Європі уряди закликають виробників зброї якнайшвидше збільшити виробництво боєприпасів, щоб вони могли продовжувати підтримувати українські сили в боротьбі з Росією, одночасно поповнюючи свої власні запаси, що зменшуються.

Але поки що ці зусилля зайняли більше часу, ніж очікувалося, оскільки Європейський Союз наразі збирається поставити Україні тільки половину з мільйона 155-міліметрових артилерійських снарядів, які він обіцяв Києву до березня.

Скільки потрібно часу на розширення потужностей

Вудберн заявив, що всі виробники збільшують потужності, і вони говорили з самого початку війни в Україні, що можна збільшити потужності, просто додаючи людей.

"Але, звісно, те, що люди шукають зараз, кратно цьому, особливо в галузі боєприпасів, а це потребує інвестицій в обладнання, площу, ливарні заводи, і все це потребує часу, щоб втілити в життя", - сказав він.

Також він додав, що на все це необхідно витратити півтора-два роки і компанія вже працює максимально швидко.

Чого вже досягла британська компанія

Зі свого боку, BAE збільшила виробництво 155-мм снарядів стандарту НАТО на своєму заводі у Вашингтоні та Сандерленді після отримання нових замовлень Міністерства оборони.

Продуктивність підприємства вже подвоїлася завдяки додатковим змінам, але в кінцевому підсумку BAE прагне збільшити цей показник у вісім разів завдяки інвестиціям у нові заводські лінії.

Вудберн додав, що оборонним компаніям потрібна чітка картина потреб західних урядів на довгострокову перспективу на тлі питань щодо майбутніх рівнів підтримки України.

BAE Systems і Україна

Минулого року повідомлялося, що BAE Systems відкриє своє представництво в Україні. Також компанія локалізує виробництво в Україні.

Пізніше стало відомо, що BAE Systems має намір почати виробництво запасних частин для легкої артилерії в Україні. Виготовлення запчастин може розпочатися протягом кількох місяців.

А в січні Financial Times писало, що BAE Systems готується відновити виробництво компонентів для гаубиць М777. Це пов'язано з війною в Україні та попитом на артилерійське озброєння.